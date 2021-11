Em meio à disputa pela herança, filha de Gugu revela se está brigada com o irmão

Marina usou as redes sociais para falar sobre sua relação com João Augusto, seu irmão mais velho

Reprodução/Instagram/marinamliberato João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia são filhos de Gugu Liberato e Rose Miriam



Desde que o apresentador Gugu Liberato morreu, em novembro de 2019, sua família ficou dividida, isso porque a partilha da herança do comunicador se transformou em uma briga judicial. As gêmeas Marina e Sofia, de 17 anos, já tiveram atritos com o irmão mais velho, João Augusto, de 20 anos, por terem opiniões diferentes sobre o assunto. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram na última quarta-feira, 17, Marina foi questionada por um seguidor que quis saber se era verdade ela está brigada com o irmão e que eles não se falam mais. A filha de Gugu respondeu: “Mentira. A gente não está brigado e falei com ele hoje (risos)”.

A desavença entre os irmãos passou a ser ainda mais especulada após vazar um vídeo em agosto deste ano no qual Marina e Sofia acusavam a tia, Aparecida Liberato, de manipulação. A irmã de Gugu é a inventariam do processo e, como as gêmeas são menores de idade, é ela quem controla o dinheiro que as jovens recebem. Sofia acabou virando meme nas redes sociais porque em um trecho do vídeo vazado ela reclama do fato da tia ter a impedido de comprar um Porsche e, com isso, ela precisou comprar um carro que vale a metade do preço. No testamento, Gugu dividiu a herança estimada em R$ 1 bilhão da seguinte forma: 75% para os três filhos e 25% para os cinco sobrinhos. Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, não foi citada no testamento e entrou na Justiça para tentar provar que tinha uma união estável com Gugu. Caso consiga, o testamento será anulado e uma partilha acontecerá. As gêmeas ficaram ao lado da mãe, já João Augusto apoiou a tia.