A Fazenda 12: Luiza Ambiel, Mirella, Carrieri e Juliano estão na roça

Após formação de berlinda, funkeira passou mal e desmaiou, causando preocupação entre os peões e fãs aqui fora

Reprodução/Record Clima ficou mais instável após a formação da roça desta semana em A Fazenda



A noite de terça-feira (20) terminou com a mais recente formação da roça em A Fazenda 12: Luiza Ambiel, MC Mirella, Mateus Carrieri e Juliano Ceglia estão na berlinda. O fazendeiro Mariano indicou Ambiel, em semana marcada por polêmicas com a ex-banheira do Gugu. Com cinco votos, Mirella foi a mais votada da casa e puxou consigo Carrieri para a roça. O quarto lugar foi formado de forma diferente, já que quem tinha o poder da chama vermelha poderia suspender o “resta um” e indicar três pões para serem votados novamente. Nessa nova votação, Juliano recebeu oito votos e, como último a entrar na roça, vetou Luiza Ambiel de participar da prova do fazendeiro. Mirella, Carrieri e Juliano disputam a dinâmica do cobiçado chapéu para se livrar da berlinda nesta quarta-feira (21).

Mirella passa mal

Logo após a formação da roça durante o programa ao vivo, MC Mirella passou mal e acabou desmaiando. O momento não foi mostrado pelo PlayPlus, mas a movimentação na casa foi percebida pelos internautas quando os peões pediram ajuda médica para a produção. Cerca de 10 minutos depois, Mirella apareceu novamente, já acordada e tomando um remédio. “Senhor, por favor, não me deixa mais passar mal aqui dentro e preocupar as pessoas lá fora”, rogou a funkeira.