‘A Fazenda 13’: Em recorde de votação, Tati Quebra Barraco é eliminada com 15,78% dos votos

Nesta quinta-feira, dia 28, mais um peão deixou a sede de ‘A Fazenda 13‘. A sexta roça da temporada, entre MC Gui, Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades, foi uma das que mais agitaram as redes sociais e foi o recorde desta edição. O primeiro a ser salvo foi o músico MC Gui, que causou furor na casa. A eliminado foi Tati Quebra Barraco, com 15,78% dos votos. Rico teve 63,81% dos votos, enquanto Gui teve 20,41%. Na enquete da Jovem Pan, Rico tinha sido o mais votado para permanecer na casa com 51,5% dos votos. Perguntada sobre ‘o que aconteceu’, Tati ficou sem graça em responder e disse que “o público escolheu”.