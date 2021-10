Adriane Galisteu se pronuncia após queima de fogos ao vivo em ‘A Fazenda 13’

Apresentadora disse que a produção do reality não tinha relação com a comemoração na volta de MC Gui; Thomaz Costa divulgou nas redes sociais que foi ele quem soltou os fogos

Reprodução/Record/29.10.2021 Adriane Galisteu comentou sobre fogos após MC Gui se livrar da eliminação



MC Gui foi o primeiro peão a ser salvo na roça que eliminou Tati Quebra Barraco de “A Fazenda 13” e, quando foi anunciado que ele seguiria no jogo, aconteceu uma queima de fogos perto da sede do reality. Ao ouvir o barulho, a apresentadora Adriane Galisteu disse: “Eita, fogos? Temos”. Gui retornou à casa e foi recebido com festa por boa parte dos peões e, enquanto o público assistia ao retorno do funkeiro, Galisteu fez questão de esclarecer que Record não tinha nenhuma relação com os fogos de artifício. “Quero deixar claro que esses fogos não tem nada a ver com a produção da ‘Fazenda’, nem com a direção”, enfatizou a apresentadora. A equipe de Gui celebrou nas redes sociais: “E vamos de fogos para nosso peão!!!!”. Já Lucas Selfie, que apresenta a “Live do Eliminado”, lamentou: “Muitos fogos aqui. Dó dos bichinhos.

O responsável por essa comemoração calorosa foi o ator Thomaz Costa. Nas redes sociais, ele postou vídeos soltando os fogos e comentou: “Vamos, MC Gui! Você merece, irmão! Feliz demais por você. Feliz que nossa vaquinha, nossos fogos deram certo! Te amo”. O ex-namorado de Larissa Manoela também postou vídeos cantando O Bonde Passou, música mais conhecida do MC. Após deixar as proximidades da sede de “A Fazenda 13”, que fica em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, Thomaz postou uma foto dando a entender que ele e os amigos foram abordados por policiais. “Eles deram até tiro, ainda bem que todo mundo pulou no mato”, comentou sem dar mais detalhes. A Jovem Pan procurou a assessoria do ator, mas ainda não obteve retorno.

eu tô morrendooo a volta do mc gui teve fogos KKKKKKKKKKKKKKK THOMAZ COSTA VC FOI FODA#AFazenda pic.twitter.com/1P6wK6UDil — sra sae (@rosecomenta) October 29, 2021

O ex da Larissa Manoela, Thomaz Costa, foi quem soltou os fogos pro Mc Gui! #AFazenda #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/qf2zrxxAf5 — Central A Fazenda (@CentralReaIity) October 29, 2021

E vamos de fogos para nosso peão!!!! — Mc Gui 👑 (@mcgui_oficial) October 29, 2021