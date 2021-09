Rapper mexicano faz implante de correntes de ouro no couro cabeludo

Dan Sur se gaba por ser o ‘primeiro rapper na história a implantar um cabelo de ouro’

Reprodução/ Instagram @dansurig Rapper posa com implantes de ouro no cabelo



Rappers têm aparecido cada vez mais na mídia por decisões, no mínimo, inusitadas. Nesta sexta-feira, 10, o cantor mexicano Dan Sur, de 23 anos, virou notícia por ser “primeiro rapper na história humana a implantar um cabelo de ouro”. Segundo o próprio artista, ele implantou ganchos, de forma cirúrgica, diretamente no couro cabeludo e, nesses ganchos, algumas correntes de ouro foram penduradas. “A verdade é que eu queria fazer algo diferente porque vejo que todo mundo pinta o cabelo. Espero que nem todos me copiem agora”, disse em um vídeo no TikTok. A cirurgia foi feita em abril.