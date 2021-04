Rapper Will.i.am lança máscara contra Covid-19 com Bluetooth e microfone

O equipamento deverá ser lançado em 8 de abril pelo valor de US$ 299, cerca de R$ 1.680; produto foi desenvolvido em parceria com a Honeywell International

Reprodução/ @xupermask Cantor é um dos criadores da máscara



O rapper e empresário Will.i.am, membro do grupo Black Eyed Peas, lançará uma máscara contra a Covid-19 com microfone, Bluetooth e bateria de sete horas. A novidade foi anunciada em parceria com a Honeywell International e se chamará Xupermask. O equipamento deverá ser lançado em 8 de abril e é feito com silicone de grau médico e uma tira elástica com três ventiladores de dupla velocidade com um sistema de filtragem. Além disso, o produto contém um sistema de áudio com cancelamento de ruído, microfone, sistema de encaixe para fones magnéticos, Bluetooth e uma bateria suficiente para durar sete horas sem recarga. O Xupermask será produzido em duas cores e tamanhos e deverá ser comercializado por US$ 299, cerca de R$ 1.680. No lançamento, ele estará disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia.

Em entrevista ao portal WWD, Will.i.am disse que o primeiro protótipo do produto foi feito em 20 de abril de 2020, enquanto que a segunda versão foi concluída em junho. A parceria com a Honeywell começou em agosto. “Eles são um dos maiores fabricantes de N95s, então quando viram a tecnologia, verificaram e validaram nossos esforços para resolver esse problema, eles nos ajudaram a inovar e ajustar os filtros”, afirmou o cantor. Confira vídeos do anúncio divulgados pelo rapper em suas redes sociais.