Ratinho gera polêmica ao sugerir eliminar com ‘uma metralhadora’ deputada do PT

Natália Bonavides disse que ‘incitar homicídio é crime’ e que irá acionar o apresentador judicialmente

Reprodução/SBT/16.12.2021 Ratinho gerou polêmica ao falar sobre a deputada federal Natália Bonavides



O apresentador Ratinho deu declarações polêmicas sobre a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) em seu programa na rádio Massa, na última quarta-feira, 16, e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 16. Discordando do projeto da deputada, que sugere a retirada da expressão “marido e mulher” da união civil, ele declarou: “Natália, você não tem o que fazer, minha filha? Vai lavar roupa, costura a calça do seu marido, a cueca dele. É uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa”. Ratinho então acrescentou: “A gente tinha que eliminar esses loucos. Não dá para pegar uma metralhadora?”.

O vídeo do momento em que o apresentador do SBT dá essas declarações começou a circular nas redes sociais e Natália se posicionou. “O apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada, em programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime! Ele coloca a minha vida e minha integridade física em risco. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas de meu marido”, escreveu no Twitter. A deputada também afirmou que vai tomar uma providência judicial. “Essas ameaças e ataques covardes não ficarão impunes. O apresentador utilizou uma concessão pública para cometer crime. Vamos acioná-lo judicialmente, inclusive criminalmente”, finalizou.