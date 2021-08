Ratinho defende Sérgio Reis e critica artistas que cancelaram participação em DVD

Apresentador disse que o sertanejo estava tentado ajudar esses cantores a voltarem à mídia e declarou que artistas com opinião política contrária ‘falam coisas muito piores e são aplaudidos’

O apresentador Ratinho saiu em defesa do cantor Sérgio Reis e, ao vivo em seu programa no SBT, disse que acha injusto o que estão fazendo com o sertanejo. “O Sérgio teve um vídeo vazado na internet com uma fala infeliz e ele já disse estar arrependido das palavras que usou. Muita gente está embarcando em uma onda amaldiçoando esse cantor que, aos 81 anos, ficou sem o direito de falar e ser ouvido. Eu não entro nos detalhes se o que ele falou é certo ou errado”, começou Ratinho. “O Brasil hoje não suporta opiniões contrárias. O Sérgio está sofrendo uma perseguição sem igual. Quantos artistas alinhados do outro lado do poder falam coisas muito piores e são aplaudidos? Já vi jornalista falar que queria matar o presidente e não aconteceu nada. Cada um tem sua opinião, respeita a dos outros.”

Sérgio Reis virou assunto nas redes sociais após vazar um áudio em que fala sobre uma manifestação que está sendo organizada para o próximo dia 7 de setembro, na qual irão exigir o voto impresso e o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O que chamou atenção no áudio foi a parte em que Sérgio disse: “Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto”. Com a repercussão, o cantor passou a ser investigado por incitação à violência e ameaça à democracia e teve seu celular apreendido pela Polícia Federal. As polêmicas declarações do artista fizeram com que muitos fãs começassem a queimar seus discos e os cantores Guarabyra, Guilherme Arantes, Maria Rita e Zé Ramalho cancelaram a participação no próximo DVD de Sérgio. Paula Fernanda é a única artista até o momento que manteve sua participação.

Segundo Ratinho, o intérprete de O Menino da Porteira “fez do seu sucesso porta de entrada para muitos cantores” na vida artística. “Alguns artistas estão anunciando que não vão participar do seu DVD, vi um tal de Guarabyra”, comentou o apresentador, que mandou um recado para o artista. “Guarabyra, você não existe, é bom que você não vá, vai atrapalhar o DVD. Alguns desses cantores não fazem sucesso há muito tempo, mas o Sérgio, com toda generosidade, ia dar oportunidade para que eles voltassem. Tenho a seguinte opinião, se ele falou algo que não devia, deve responder por isso, mas o que não tem justificativa é usar o ódio e não dar direito que ele se defenda.” O comunicador também enfatizou que está ao lado do sertanejo: “Sérgio Reis, quero dizer que você tem meu apoio contra essa verdadeira cruzada do mal que você está sofrendo”.