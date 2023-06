Raul Gil é internado em São Paulo e submetido a cirurgia; saiba detalhes

Apresentador precisou fazer uma raspagem na glândula da próstata; ele deve receber alta até o final da semana

O apresentador Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e passou por uma cirurgia na manhã desta terça-feira, 30. Raulzinho, filho do comunicador, explicou ao “Fofocalizando”, programa vespertino do SBT, que seu pai foi submetido a uma operação de hiperplasia da próstata. A cirurgia consiste em uma raspagem na glândula da próstata que aumenta com o avançar da idade. Esse aumento é comum em homens com mais de 50 anos e não é considerado um precursor do câncer de próstata, mas, como malefício, pode causar dificuldade ao urinar. O filho do apresentador enfatizou que Raul não foi às pressas para o hospital e reforçou que a cirurgia foi algo planejado. A operação foi bem sucedida e a previsão de alta é de até dois dias. Ele deve voltar a gravar o “Programa Raul Gil”, exibido nas tardes de sábado no SBT, na semana que vem. Ainda de acordo com Raulzinho, seu pai está se recuperando no hospital por um excesso de cuidado da equipe médica, visto que o comunicador já possui 85 anos. Em fevereiro, Raul também ficou internado no mesmo hospital para realizar uma endoscopia, exame no estômago que na maioria dos casos não requer internação.