Globo anuncia saída de Tiago Leifert após ‘The Voice Brasil’

Nas redes sociais, o apresentador disse que tomar a decisão foi ‘extremamente difícil’; emissora ainda não anunciou quem irá apresentar a próxima edição do ‘Big Brother Brasil’

Reprodução/Globo Apresentador foi responsável por comandar últimas edições do 'Big Brother Brasil'



A TV Globo anunciou que o apresentador Tiago Leifert irá deixar a emissora após o fim do ‘The Voice Brasil’. A informação foi dada pela Globo no fim da tarde desta quinta-feira, 9. Além de comandar a atração, Leifert foi o apresentador do reality show ‘Big Brother Brasil’ nas últimas cinco edições. Em junho, com a saída de Faustão, o apresentador assumiu as tardes da Globo com o “Super Dança dos Famosos” até a estreia de Luciano Huck. Em seu perfil no Instagram, Leifert afirmou que a decisão de deixar a Globo foi “extremamente difícil” e que a emissora é “um pedaço enorme da história da minha família”. “Faz 20 anos que fui aos EUA estudar com a única missão de um dia trabalhar na Globo. Chegou a hora de declarar vitória e desfrutar de um final muito, mas muito feliz!”, disse Leifert. A Globo ainda não anunciou quem irá apresentar a próxima edição do ‘Big Brother Brasil’ e as futuras edições do ‘The Voice Brasil’.