Carla Diaz fica ‘chocada’ com as atitudes de Arthur no ‘BBB 21’: ‘Não desejo para mulher nenhuma’

Atriz assistiu a várias cenas do programa com Ana Maria Braga e, após ficar em silêncio e se esquivar de responder, ela decidiu abrir o coração e agradeceu a apresentadora por ter aberto seus olhos

Reprodução/Globo/24.03.2021 Carla Diaz viu cenas de Arthur no 'BBB 21' e agradeceu Ana Maria por a abrir seus olhos



Carla Diaz acabou deixando o “BBB 21” depois de uma disputa acirrada com Rodolffo no paredão da última terça-feira, 23. Na manhã desta quarta-feira, 24, a atriz participou do café da manhã com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, e falou sobre sua participação no reality. A artista disse que não se via como protagonista da edição, mesmo participando de um paredão falso. Para Carla, a passagem no Quarto Secreto não a fez enxergar Arthur de outra forma. “Não tinha visto nada dele que me fez pensar de outra forma. Quando voltei, eu tinha visto muita gente falando de mim e achei que eu estava certa na escolha que eu tinha feito. Essa história de ajoelhar foi uma cena, como ele fez com a flechada. Eu agi de acordo com a visão que eu tinha no momento.”

Ao ver as cenas em que Arthur demonstrava desinteresse por ela, Carla tentou se esquivar e deixou Ana Maria incomodada. As duas chegaram a ficar em silêncio comendo. Depois de certa insistência e após ver Arthur falando que queria conhecer as amigas de Viih Tube, a atriz apenas disse que era o crossfiteiro quem tinha que se explicar: “Estou com a consciência tranquila quanto aos meus sentimentos”. Após um intervalo, Carla mudou sua postura e agradeceu a Ana Maria por abrir os seus olhos. “Quando a gente gosta de uma pessoa, muitas vezes a gente fica cega, ainda mais em um programa”, falou a atriz. “Estou chocada, bem chateada mesmo. Não desejo para mim e para mulher nenhuma. Não mereço passar por isso. Eu estou sendo julgada por algo que eu não vi”, acrescentou.

Quando voltou do paredão falso, vários brothers que falaram mal de Carla, como Gilberto e Viih Tube, foram pedir perdão a atriz. “Era o tempo todo alguém vindo falar comigo”, brincou a eliminada. “Quando eu recebia as pessoas, eu queria passar a ideia de ‘melhore’.” Para a agora ex-BBB, sua estratégia deu certo e o clima da casa melhorou. Carla também relembrou o desentendimento que teve com Karol Conká, que a acusou de ter dado em cima de Arcrebiano. Quando saiu do “BBB 21” com a maior rejeição da história, a rapper disse que criou tudo na cabeça dela e pediu desculpas. “Fico feliz que ela tenha reconhecido isso aqui fora e que ela pediu desculpa para a minha família e para a família do Bil”, comentou Carla.