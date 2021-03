Intubado devido à Covid-19, Paulo Gustavo apresenta melhora nas últimas 72 horas

Ator, que está internado desde o dia 13 de março, está respondendo bem ao tratamento contra o vírus

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/24.03.2021 Paulo Gustavo teve melhorou nos últimos três dias, mas segue intubado



O ator Paulo Gustavo, internado com Covid-19, apresentou uma “curva de melhora” nos últimos três dias. O artista está internado no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março e, como medida terapêutica, ele acabou sendo intubado no último domingo, 21. “Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação”, informa o boletim médico de Paulo Gustavo que divulgado pela assessoria de imprensa do ator nesta quarta-feira, 24. Em nota, a família do protagonista de “Minha Mãe é Uma Peça” agradeceu o apoio dos fãs e pediu para que as pessoas continuem enviando “boas energias e orações para sua plena recuperação”.