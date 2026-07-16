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Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morre aos 83 anos no Rio

Jornalista estava internado em uma unidade de saúde na Zona Sul do Rio de Janeiro; ele esteve na TV Globo por mais de quatro décadas

Jovem Pan

Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil
Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil Divulgação / TV Globo

Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu aos 83 anos na manhã desta quinta-feira (16), na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo, onde o jornalista passou por boa parte da carreira. A causa da morte não foi divulgada.

Renato Machado teve uma trajetória de mais de quatro décadas na TV Globo. Ao longo da carreira, apresentou o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional e repórter especial.

Entre 1996 e 2010, foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que participou da reformulação do telejornal.

A carreira de Renato Machado no jornalismo começou em 1969, como repórter do Jornal do Brasil. Em 1982, ingressou na TV Globo e participou da cobertura da Guerra das Malvinas. No ano seguinte, tornou-se correspondente em Londres, de onde acompanhou acontecimentos como os atentados em Paris, em 1986, e o desastre nuclear de Chernobyl.

Em 1990, trabalhou na TV Manchete, onde cobriu a Guerra do Golfo. No ano seguinte, retornou à TV Globo e participou da cobertura do impeachment do então presidente Fernando Collor e da morte do piloto Ayrton Senna.

Em 2011, voltou a atuar como correspondente internacional em Londres, acompanhando fatos como o ataque ao jornal francês Charlie Hebdo e a crise econômica na Grécia. Em 2016, retornou ao Brasil como repórter especial do Globo Repórter, onde produziu reportagens voltadas a temas sociais e culturais. Renato Machado deixou a TV Globo em novembro de 2021.

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