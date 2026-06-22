Repórter Alex Escobar é hospitalizado após passar mal ao vivo

Segundo o apresentador Fred Bruno, o jornalista teve um pico de pressão mas já passa bem

O repórter Alex Escobar foi levado a um hospital nos Estados Unidos, onde está para cobrir a Copa do Mundo, após passar mal nesta segunda-feira (22) durante entrada ao vivo no programa Econtro com Patrícia Poeta, da TV Globo.

Segundo o apresentador do Globo Esporte Fred Bruno, que apresenta o programa junto com Escobar, o jornalista passou por um pico de pressão mas já tinha sido hospitalizado e estava bem, por isso ele estava apresentando sozinho a edição. “Como vocês sabem, estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão. Mas agora está tudo bem”, afirmou Bruno.

Nas redes sociais, o caso repercutiu sobre o que teria acontecido com o apresentador que apresentou fala um pouco enrolada, desatenção e pareceu não conseguir concluir a linha de raciocínio sobre o assunto que comentava.

Escobar entrou ao vivo para falar sobre a possível participação de Neymar no jogo contra a Escócia na quarta-feira (24) às 19h. “O Neymar deve jogar sim o próximo jogo da Seleção brasileira, está todo mundo esperando por ele, a gente está esperando muito por ele sim”, disse de maneira confusa do repórter.

O apresentador ainda não se manifestou sobre o assunto.

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