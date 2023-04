Reservada, Ana Maria Braga divulga clique raro com o namorado ao celebrar 74 anos; veja

Apresentadora do ‘Mais Você’ postou fotos que marcaram sua trajetória pessoal e profissional ao longo dos anos

Reprodução/Instagram/anamariabragaoficial Ana Maria Braga está completando 74 anos neste sábado, 1



A apresentadora Ana Maria Braga está completando 74 anos neste sábado, 1. Reservada quando o assunto é sua vida pessoal, a apresentadora do “Mais Você” decidiu abrir sua intimidade e divulgar imagens que marcaram momentos da sua trajetória pessoal e profissional. Em um post no Instagram, ela publicou fotos em que aparece com seus pais, grávida, com os filhos, com os netos, com a equipe do “Mais Você”, animada em uma pescaria e abraçada ao atual namorado, o jornalista Fabio Arruda (veja imagem abaixo). A apresentadora assumiu seu atual relacionamento em janeiro deste ano no programa matinal que comanda na Globo. Ela decidiu esclarecer o assunto após surgirem rumores de que estava namorando. Na ocasião, ela falou brevemente sobre uma viagem que fez com Fabio e a família à África do Sul: “Às vezes, a gente só conhece a pessoa viajando, né? É uma grande verdade”. Depois disso, a apresentadora não falou mais sobre o relacionamento e também não tem o costume de compartilhar fotos e vídeos com o parceiro nas redes sociais.

Além das fotos, Ana Maria aproveitou a data para fazer uma reflexão sobre sua vida: “Não são 74 segundos, minutos ou dias. Muito menos 74 semanas e meses. Nem só 74 histórias… é um mundo todo que cabe em 74 anos. Como agradeço a Deus por essa vida maravilhosa de oportunidades, experiências, trocas, amores, dissabores, risos, choros e todos os ingredientes que a vida precisa para dizermos que vivemos de verdade. E eu posso dizer que hoje eu tenho um banquete chamado existência. Ao olhar essas fotos penso na música dos Novos Baianos… ‘a menina ainda dança… até o sol raiar, até dentro de você nascer o que há’. Deixe sempre o espírito da “sua menina” e do “seu menino” dançar dentro de você. Obrigada. Obrigada por tanto. Obrigada por estarem junto comigo. Não é só para vocês. É com vocês. Sempre grata”.