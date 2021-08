Parceiro de Sérgio Reis na música, Renato Teixeira se manifesta após polêmica

Cantor disse nas redes sociais que não vai usar seu ‘prestígio para tentar usurpar o sistema democrático’

Reprodução/Instagram/renatoteixeira/18.08.2021 Sem citar Sérgio Reis, Renato Teixeira se pronunciou nas redes sociais



O cantor Renato Teixeira fez um post nas redes sociais que muitos seguidores entenderam como uma indireta ao seu grande parceiro na música, o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis. “A democracia é um bem conquistado à duras penas. A música é uma arte democrática. Portanto, jamais usarei meu prestígio para tentar usurpar o nosso sistema democrático”, escreveu Renato no Instagram. A parceria dele com Sérgio Reis vem de longa data – os cantores já gravaram dois álbuns juntos e ganharam o Grammy Latino, em 2015. Durante a pandemia, eles também chegaram a fazer lives juntos. Ao se posicionar, Renato recebeu apoio de vários artistas. “Gratidão”, escreveu a cantora Maria Rita. “Sempre lúcido, meu gigante poeta! Saudades”, comentou a cantora Joanna. “Bravo mestre”, acrescentou o ator Lúcio Mauro Filho. A cantora Margareth Menezes e a atriz Letícia Sabatella também reagiram à publicação.

Sérgio Reis virou assunto nas redes sociais após vazar um áudio polêmico no qual fala que participaria com caminhoneiros e produtores de soja de um ato em Brasília no próximo dia 7 de setembro para conseguir a aprovação do voto impresso e o afastamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista prévia à Jovem Pan, o sertanejo negou que está organizando uma paralisação dos caminhoneiros. “Eu sou uma pessoa que tem conhecimento profundo sobre o que acontece no país referente aos caminhoneiros, como eles são muito ligados e todos eles ouvem os meus programas, me falaram: ‘Sérgio, dá uma força’. E eu falei: ‘Tudo bem, vamos lá’. Não sou eu o líder”, declarou o cantor. “Eu só estou nessa briga porque eu devo ao povo”, enfatizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Teixeira (@renatoteixeira)