Ricardo Macchi, o Cigano Igor, surge ‘machucado’ e faz piada com caso Joice Hasselmann

‘Fui dormir ontem e acordei assim! Acho que sofri um atentado’, escreveu o ator na legenda da foto

Reprodução/Instagram/ricardomacchioficial/SBT/30.07.2021 Ricardo Macchi apareceu 'ensanguentado' e citou caso Joice Hasselmann



O ator Ricardo Macchi, que fez sucesso ao viver o Cigano Igor na novela “Explode Coração” (1995-1996), postou fotos no Instagram em que aparece ensanguentado e, sem citar o nome da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), fez piada na legenda da publicação sobre o suposto atentado que a parlamentar sofreu: “Fui dormir ontem e acordei assim! Não sei o que houve, acho que sofri um atentado”. O artista acrescentou: “Melhoras deputada, que esse mistério se solucione logo”. Em um outro post, Ricardo mostrou que não estava de fato machucado e que os ferimentos foram feitos com maquiagem. “Quem disse que no Brasil não tem filme de ação bem feito? Vamos rodar”, falou o ator, que também deixou claro o orgulho que sente da sua profissão. “Amo e exerço há décadas. Graças a Deus mais um trabalho realizador, digno e honrado no cinema. Gratidão.”

O caso de Joice segue em aberto. No último dia 23 de julho, a deputada veio à público toda machucada falando que acordou no dia 18 de julho ensanguentada e com várias partes do corpo machucadas – tendo fraturas no rosto, cortes na boca, um dente quebrado e um joelho trincado. O suposto atentado está sendo investigado e o Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados já informou que não foi identificada a entrada de nenhuma pessoa estranha no prédio entre os dias 15 e 20 de julho e a perícia também concluiu que Joice não saiu do apartamento. A deputada também nega que tenha sofrido as agressões do marido.