Rihanna cai de patinete elétrico, machuca rosto e testa; cantora passa bem

Artista foi flagrada com hematomas no rosto por papparazzi, mas representante afirmou que ela já está bem após acidente

Reprodução/Instagram/badgalriri Rihanna caiu de patinete de elétrico e foi flagrada por fotógrafos com rosto machucado



Rihanna passa bem após um susto na última sexta-feira (4). A cantora caiu de um patinete elétrico enquanto passeava em Santa Monica, na Califórnia, e machucou seu rosto e testa. Fotógrafos flagraram a artista com hematomas na face no mesmo dia, mas seus representantes asseguraram que o acidente não teve gravidade e ela está “completamente bem”. “[Rihanna] capotou com uma scooter elétrica na última semana e machucou a testa e o rosto. Felizmente não houve ferimentos graves e ela está se recuperando depressa”, disseram à revista People. Imagens divulgadas pelo perfil no Twitter My Mixtapez mostram que a cantora também machucou a região dos olhos.