‘Missão: Impossível 7’ retoma gravações e Tom Cruise aparece de máscara no set

Diretor do longa compartilhou foto da produção em redes sociais; astro da franquia de ação treinou cenas com dublê usando acessório facial

Divulgação Filme teve produção paralisada por causa da pandemia de coronavírus



As gravações de “Missão: Impossível 7” foram retomadas no último fim de semana. O anúncio foi feito pelo diretor do longa, Christopher McQuarrie, que compartilhou uma foto do filme em seu Instagram no domingo (6). O tabloide britânico Daily Mail também informou o retorno da produção, paralisada por causa da pandemia de coronavírus. Em imagens exclusivas, a publicação revelou que o astro Tom Cruise usou máscara no set entre os intervalos das gravações na Noruega. O protagonista da franquia de ação apareceu treinando cenas de luta com um dublê e ambos usam cintos de proteção – provavelmente para rodar takes em locais altos.

Ainda segundo o Daily Mail, rumores indicam que Tom Cruise desembolsou R$ 3 milhões para alugar um navio e, assim, evitar novos atrasos na produção. A informação não foi confirmada. “Missão: Impossível 7” tem previsão de chegar aos cinemas em 19 de novembro de 2021, e o próximo filme da franquia, “Missão: Impossível 8“, foi jogado para 4 de novembro de 2022. Recentemente, Cruise participou de uma sessão de “Tenet”, novo filme de Christopher Nolan, em Londres, e celebrou a reabertura dos cinemas no Reino Unido.