‘The Batman’ retoma gravações sem Robert Pattinson, que está com Covid-19

Diretor Matt Reeves está adiantando as cenas sem o ator ou que podem ser feitas com dublês enquanto ele cumpre a quarentena de 14 dias em casa

Reprodução/YouTube Robert Pattinson apareceu como o Batman pela primeira vez em trailer divulgado no mês passado



“The Batman” retomou suas gravações mesmo com o afastamento do protagonista-título, Robert Pattinson, que foi diagnosticado com a Covid-19 na quinta-feira (3). Segundo o Daily Mail, o diretor do longa, Matt Reeves, decidiu tocar o projeto mesmo sem seu nome principal, já que o filme teve sua produção paralisada por quase seis meses no início da pandemia. Poucos dias após retornar às gravações, Pattinson testou positivo para a doença e, num primeiro momento, a Warner Bros. paralisou as atividades no set informando apenas que “um membro da equipe” tinha contraído o novo coronavírus. Agora, segundo o tabloide britânico, o estúdio decidiu continuar o projeto gravando cenas que não têm a participação do ator ou podem ser feitas com dublês.

Pattinson está cumprindo a quarentena de 14 dias em casa. Uma fonte contou ao Daily Mail que entre as maiores preocupações do estúdio está a possibilidade de outro grande ator se contaminar com Covid-19 e, novamente, interromper as gravações do projeto. “The Batman” filmou apenas por três dias antes de interromper a produção, em março, por causa do avanço da pandemia no Reino Unido. O filme já teve sua estreia adiada em alguns meses, mas segue previsto para 2021. Uma alteração de seu lançamento para o ano seguinte, no entanto, causaria mais impactos financeiros para a Warner do que o já ocorrido até o momento.