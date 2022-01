Marcão do Povo vai parar em hospital após passar mal ao vivo durante jornal do SBT

Apresentador teve que ser substituído às pressas por Dudu Camargo ao ter uma queda de pressão; ele está bem, mas em observação

Reprodução/SBT Marcão do Povo passou mal e precisou deixar jornal ao vivo do SBT



O apresentador Marcão do Povo precisou ser substituído às pressas no jornal “Primeiro Impacto”, do SBT, na manhã desta segunda-feira, 31. Dudu Camargo, que apresenta a primeira parte do telejornal, precisou assumir o lugar de Marcão após ele passar mal. A assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos informou à Jovem Pan que o apresentador teve uma queda de pressão. “Ele está passando bem, mas está em observação no Hospital São Luiz, no Morumbi [na zona Sul de São Paulo]”. Segundo o site TV Pop, Marcão avisou Dudu assim que chegou ao SBT que talvez não conseguisse comandar o jornal até o final porque sua pressão estava um pouco desregulada. Mesmo não se sentindo bem, o apresentador decidiu tentar comandar o “Primeiro Impacto” e entrou no ar, porém acabou se sentindo mal durante a narração de uma reportagem. Dudu, que já estava em alerta, assumiu o lugar do apresentador de forma sutil e continuou o jornal como se nada tivesse acontecido.