Jimin, do BTS, passa por cirurgia de emergência e testa positivo para a Covid-19

Cantor coreano também foi diagnosticado com apendicite aguda e, por recomendação médica, operou

Reprodução/Instagram/bts.bighitofficial Jimin é um dos integrantes do grupo de K-pop BTS



O cantor Jimin, que integra o grupo de K-pop BTS, precisou passar por uma cirurgia de emergência e testou positivo para a Covid-19. Na tarde do último domingo, 30, o artista coreano sentiu uma “dor abdominal repentina junto com uma leve dor de garganta”. Ele foi ao hospital para fazer exames, incluindo o de PCR, e, além de descobrir que está com Covid, ele também foi diagnosticado com apendicite aguda. Segundo o comunicado divulgado pela gravadora do BTS, a BIGHIT, no WeVerse, o cantor seguiu as recomendações médicas e passou por uma cirurgia na manhã desta segunda-feira, 31.

“De acordo com a equipe médica, a cirurgia foi um sucesso e Jimin está se recuperando após o procedimento”, informou a gravadora. O artista continuará no hospital por uns dias por conta da Covid-19. Ele ainda está com uma leve dor de garganta, mas tem apresentado uma boa recuperação. A BIGHIT informou que Jimin não teve contato com os outros integrantes do grupo do coreano durante o estágio infeccioso e enfatizou que fará de tudo para que o cantor tenha uma rápida recuperação. Donos de hits como Butter, o BTS é um dos grupos de K-pop mais famosos do mundo e Jimin faz parte do grupo desde que ele foi criado, em 2013.