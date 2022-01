Em luta contra o câncer, Rita Lee completa 74 anos e ganha homenagem do marido

Roberto de Carvalho disse que 2021 foi um ano difícil, mas que a cantora demonstrou muita coragem e resistência

Reprodução/Instagram/roberto_de_carvalho/01.01.2021 Rita Lee celebrou seus 74 anos com o marido, Roberto de Carvalho



A cantora Rita Lee completou 74 anos na última sexta-feira, 31, e recebeu diversas homenagens. O marido da artista, o musicista Roberto de Carvalho, aproveitou a data para fazer um balanço de 2021 – ano em que Rita descobriu um câncer de pulmão do qual segue em tratamento. Postando uma foto antiga do casal, Roberto escreveu: “Que ano difícil, meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre”. O musicista também publicou uma foto atual com Rita, no qual eles aparecem celebrando o aniversário da cantora. “Viva a Rita! Feliz Ano Novo”, comentou o cantor Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest. “Feliz Ano Novo, amores”, escreveu a cantora Maria Gadú. “Felicidades”, desejou o ator e cantor Evandro Mesquita.

