Robert Pattinson é diagnosticado com Covid-19; gravações de ‘The Batman’ são suspensas

Ator, que ficou conhecido pela saga ‘Crepúsculo’, será o novo Homem Morcego em filme de Matt Reeves

Reprodução/Instagram Robert Pattinson tinha voltado ao set da produção já poucos dias



O ator Robert Pattinson foi diagnosticado com Covid-19. As informações são da revista Vanity Fair. Mais cedo, a Warner anunciou o interrompimento das gravações de “The Batman“, filme em que Pattinson viverá o herói, pois “um membro da produção está com Covid-19 e está se isolando de acordo com os protocolos estabelecidos”. A publicação americana confirmou com uma fonte que essa pessoa seria o protagonista do filme. Robert Pattinson, que apareceu como o herói pela primeira vez no trailer divulgado no mês passado, tinha voltado aos estúdios do longa há poucos dias. Suspensa em março por causa da pandemia, a produção de “The Batman” voltou a ser paralisada por tempo indeterminado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do ator.

Em “The Batman”, o herói será desafiado por diversos vilões enquanto trabalha com a polícia de Gotham. O elenco da produção ainda conta com Zoe Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim, Paul Dano como Charada, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon e John Turturro como Carmine Falcone. O filme tem previsão de lançamento para outubro de 2021.