Roberto Carlos fica com carro enguiçado na rua ao sair sem gasolina; assista

Cantor estava a caminho do estúdio para ensaiar especial fim de ano da Globo quando o veículo deu pane

Carro de Roberto Carlos deu pane por falta de gasolina



O cantor Roberto Carlos passou por um sufoco na semana passada. Ele saiu com seu carro sem gasolina e acabou enguiçado na rua. As imagens em que o rei aparece recebendo ajuda viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira, 23. A assessoria de imprensa do cantor confirmou à Jovem Pan que “o carro teve uma pane seca por falta de gasolina”. “Roberto, por conta da pandemia, não tem o hábito de sair de casa, mas foi ao estúdio porque está ensaiando o especial de final de ano que vai gravar na Globo. Ele entrou em um dos veículos que estavam na sua garagem e, quando deu a volta para passar por trás do condomínio onde ele mora, o carro parou porque estava sem gasolina”, explicou a equipe do artista.

Roberto, que estava pilotando em um Audi R8 Spyder vermelho, ficou enguiçado no bairro da Urca, zona Sul do Rio de Janeiro, e deixou o local em outro veículo. O assunto gerou piadas nas redes sociais devido ao alto preço do combustível. “Nem o Roberto Carlos tá tendo dinheiro pra abastecer”, comentou um seguidor. “Se tá ruim pro Roberto Carlos que parou o carro por falta de gasolina, imagina para mim que nem carro tenho…”, escreveu outro. “Quando falta gasolina no carro do Roberto Carlos é porque a coisa está ficando complicada mesmo”, acrescentou mais um.

