Vampeta abre o jogo e revela o que realmente sente pelo Flamengo; assista 

Em sua época de jogador, o Velho Vamp deixou o PSG com a expectativa de ganhar mais no Rubro-Negro, mas acabou ficando sem receber durante os quatro meses em que vestiu a camisa do time carioca

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/@Flamengo Vampeta falou sobre a sua relação com o Flamengo



Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan, não guarda boas lembranças quando o assunto é Flamengo. Em sua época de jogador, ele deixou o Paris Saint-Germain, da França, com a expectativa de ganhar mais no Rubro-Negro, mas acabou ficando sem receber salários durante os quatro meses em que vestiu a camisa do time. Neste período, ao ser questionado sobre o tema, o Velho Vamp respondeu com a célebre frase: “o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo”. Atualmente na imprensa, o ex-atleta faz constantemente brincadeiras e provocações ao clube carioca. Mas, afinal, será que o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira sente alguma mágoa? No programa semanal “Pergunte ao Vampeta”, ele abriu o coração.

“Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Ó, foi uma honra ter jogado lá. Não foi um momento legal porque o Flamengo não vivia uma grande fase, mas eu sou dos poucos jogadores que tiveram o prazer e a honra de ter jogado no Flamengo e no Corinthians. Em um, eu fui muito bem, enquanto no outro, nem tanto, já que foi uma passagem muito rápida. Ainda assim, eu não tenho nada contra o Flamengo, não. As gozações vem por causa da zoeira e a gente sempre torce contra quem está ganhando, principalmente quando enfrenta o Corinthians”, comentou Vampeta, que chegou ao Rubro-Negro no fim de 2001 e deixou o clube no começo do ano seguinte para retornar ao Alvinegro paulista.

