Quem é melhor: Crespo ou Fernando Diniz? Veja a resposta de Vampeta

O Velho Vamp falou sobre a decisão do presidente Julio Casares em trocar de técnico no começo de sua gestão no Tricolor

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/São Paulo FC/LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta foi questionado se Crespo é melhor que o Diniz



Em menos de um mês na presidência do São Paulo, em janeiro deste ano, Julio Casares decidiu demitir o treinador Fernando Diniz, que não conseguiu evitar a queda de rendimento do time no Campeonato Brasileiro, perdendo a liderança e deixando o Tricolor sem títulos por mais uma temporada. Para a vaga do técnico, a nova diretoria apostou no argentino Hernán Crespo, atual campeão da Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia e que vem conquistando bons resultado na equipe do Morumbi. Mas, afina, quem é o melhor profissional? No programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, desta semana, o pentacampeão com a seleção brasileira foi questionado sobre o tema e deu o seu pitaco. “O Fernando Diniz teve chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, estava com sete pontos de vantagem e não conseguiu. Uma nova diretoria chegou e mandou ele embora. Já com o Crespo, o São Paulo está muito bem no Paulista e na Libertadores, liderando as duas chaves. Ainda assim, o trabalho dele precisa ser melhor quando começar o Brasileiro! Se terminar entre os três primeiros ou ganhar algum título, ele já é melhor do que o Diniz”, analisou.

Assista ao programa completo abaixo: