Sabrina Petraglia se desespera após janela de casa cair em berço do filho: ‘Ouvi um barulhão’

Atriz precisou deixar a casa que mora em Dubai, pois percebeu que as outras janelas também poderiam cair

Reprodução/Globo Sabrina Petraglia mora atualmente em Dubai com sua família



A atriz Sabrina Petraglia passou por um susto no início desta semana. A artista contou nos stories do Instagram que uma janela da sua casa caiu em cima do berço do seu filho caçula, Léo, que completou nove meses no último dia 13 de janeiro. “Passei por um perrengue em casa. Ouvi um barulhão, quando cheguei no quarto do Léo, a janela, que é de vidro grosso, caiu em cima do berço do Léo. Amassou o berço. Fiquei desesperada. Percebi que a casa inteira tem dessa janela e todas estavam meio bambas e as crianças batem, puxam. Tem porta de correr e tem essas janelas que são enormes”, relatou.

Sabrina, que recentemente se mudou com a família para Dubai, conversou com o arquiteto responsável pela obra da sua nova casa e ele a aconselhou passar uns dias com o marido e os filhos em um hotel enquanto ele cuida da manutenção das portas e das janelas do imóvel. “Poderia ter acontecido um acidente muito grave”, comentou a atriz, que vai ficar dois dias fora da sua residência. “Vai dar tudo certo com a minha casa, tem muita coisa para colocar em ordem.” A atriz, que é casada com o engenheiro Ramón Velázquez, decidiu se mudar para Dubai após seu marido receber uma proposta de trabalho. A atriz fez muito sucesso como par romântico com Marcos Pitombo na novelas da Globo “Haja Coração” (2016) e “Salve-se Quem Puder” (2021).