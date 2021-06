Samantha Schmütz recupera Instagram e diz que sofreu censura: ‘Tempos estranhos’

Atriz retornou à rede social agradecendo quem se mobilizou para ajudá-la a ter sua conta de volta

Repercussão/Instagram/samanthaschmutz/14.06.2021 Samantha Schmütz recuperou seu Instagram após ter a conta banida pela rede social



A atriz Samantha Schmütz conseguiu recuperar sua conta no Instagram, na qual soma mais de 2,7 milhões de seguidores. O perfil da artista foi desativado pela própria rede social no último domingo, 13, e virou assunto, isso porque Samantha tem usado o espaço para criticar quem não está seguindo as medidas de isolamento social, inclusive outros artistas. Ela também tem se posicionado contra o atual governo, principalmente após perder um grande amigo, o ator Paulo Gustavo, que morreu por complicações da Covid-19. Ao ter seu Instagram de volta, a atriz agradeceu a repercussão que o assunto teve após ela contar o que tinha acontecido no Twitter. “Obrigada pelo apoio de todos que se mobilizaram contra a censura que sofri. Me questiono sobre o porquê da minha conta ter sido banida desta forma. Estamos vivendo tempos estranhos que precisam da nossa atenção”, escreveu.

Samantha continuou dizendo que, antes de ser artista, ela também é uma cidadã e afirmou que já se posiciona politicamente há muito tempo. “Ultimamente, as reações têm sido diferentes. Por que os meus questionamentos têm incomodado tanto? Não somos robôs e estamos aqui para dialogar. Se minha conta foi desativada porque exponho as minhas opiniões, algo está errado. Enquanto ainda existem pessoas que fazem posts preconceituosos ou até fotos com armas, por exemplo, e continuam livres para estarem presentes por aqui, a minha conta foi temporariamente banida. O fato de eu ter feito um chamado à classe artística para se posicionar e exercer a influência que tem de forma responsável e coerente incomodou muita gente. Por que? Acho válido fazermos essa análise. Permanecemos aqui: atentos, fortes e sinceros”, finalizou a atriz.