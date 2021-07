Sammy pede respeito e esclarece que filho continuará convivendo com Pyong Lee

Influenciadora disse que além da separação está lidando com o luto, pois perdeu sua mãe

Reprodução/Instagram/pyonglee/22.07.2021 Sammy falou que a relação do filho com Pyong Lee continuará a mesma



Após anunciar o fim do seu casamento com Pyong Lee, Sammy voltou a se pronunciar nas redes sociais. Na noite de quarta-feira, 21, ela usou os stories do Instagram para pediu que os seguidores respeitem o momento delicado que está vivendo: “Peço empatia e respeito pela minha dor. Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar aqui”. A influenciadora digital tem um filho com Pyong, Jake, que tem pouco mais de um ano e nasceu quando o youtuber estava confinado no “BBB 20”. Mesmo com a separação, ela deixou claro que não vai separar o filho do pai. “Jake sempre será filho do Pyong, é óbvio que eles vão conviver”, esclareceu Sammy.

O fim do casamento foi anunciado após ser divulgado um vídeo com imagens do reality show “Ilha Record”, no qual o ilusionista aparece na cama com a modelo Antonela Avellaneda. Essa chamada do programa, que estreia no próximo domingo, 25, viralizou nas redes sociais, pois comprovaria as especulações de que houve uma traição de Pyong durante a gravação do reality. Com a repercussão do caso, Sammy passou a receber apoio nas redes sociais: “Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio, é muito importante saber que não estou sozinha. Eu amo vocês”. Além da separação, a influenciadora lida com o luto, pois sua mãe morreu aos 44 anos no último dia 11 de julho. Nas redes sociais, ela fez um post com uma homenagem e dizendo que estava sendo forte pelos seus irmãos e por seu filho.