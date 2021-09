Sarah Andrade anuncia fim de namoro com Lucas Viana: ‘Aperto no coração’

Casal assumiu o romance no começo de julho deste ano; ex-BBB contou que, mesmo com agendas diferentes, os dois tentaram dar uma nova chance ao relacionamento, mas não deu certo

Reprodução/Instagram/@eulucasviana A decisão do término foi tomada em conjunto por Sarah e Lucas



A ex-BBB Sarah Andrade anunciou no domingo, 6, o término do seu namoro com o modelo Lucas Viana. O casal assumiu o romance no começo de julho deste ano. Dois meses depois, o relacionamento chegou ao fim. “Intensidade. Essa é a palavra que resume muito bem nós dois. Tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. Como pode, né?”, iniciou a consultora de marketing. “Esse homem chegou como uma avalanche na minha vida, trazendo muitas emoções. Emoções essas que eu não sentia há muitos anos. Obrigada por chegar com tanto amor, carinho, cumplicidade, respeito, sorrisos. Obrigada por me proporcionar todas essas sensações”, agradeceu Sarah, que contou com a relação chegou ao fim dias antes do anúncio público do término. “Alguns dias atrás nós tínhamos decidido dar fim ao nosso relacionamento. E pensa o aperto no coração que deu”, confessou.

A ex-BBB disse ainda que o casal tentou dar mais uma oportunidade ao romance, mesmo com agendas diferentes. “Acontece que os planos de Deus nem sempre são os mesmo que os nossos. Hoje, preciso dizer que nosso relacionamento chegou ao fim, mas permanece o respeito e a amizade que construímos. Quero te levar pra vida”, finalizou. Lucas também usou suas redes para tecer elogios à ex-companheira. “Sarah é uma mulher incrível e que merece o que há de melhor. Sempre tive muito orgulho do que ela já conquistou e do que ainda vai conquistar. Mesmo trilhando caminhos diferentes, estaremos sempre na torcida pela felicidade e sucesso um do outro”, declarou. Segundo o modelo, a decisão do término foi tomada em conjunto. “Decidimos juntos finalizar esse ciclo com todo amor, carinho e respeito que sempre existiu. Tendo a certeza de que deu muito certo pelo período que estava destinado a dar certo.”, afirmou.