Sertanejos lamentam a morte de Parrerito, do Trio Parada Dura

Parrerito tinha 67 anos e ficou internado por 16 dias em hospital de MG lutando contra Covid-19

Reprodução/Instagram Parrerito era considerado um dos ícones da música sertaneja e morreu no domingo (13)



Cantores sertanejos usaram suas redes sociais para publicar homenagens ao cantor Parrerito, que morreu na noite do último domingo (13), em decorrência da Covid-19. O vocalista do Trio Parada Dura, que tinha 67 anos, estava internado em um hospital de Belo Horizonte desde o dia 29 de agosto. Dois dias depois, teve um mal súbito e precisou ser entubado. O cantor Daniel citou a importância do grupo na sua carreira: “Mais uma grande referência para mim nos deixa para viver em outro plano! Trio Parada Dura sempre foi uma das minhas inspirações. Para todos nós, uma grande perda!”.

“Foram tantos ensinamentos e momentos inesquecíveis ao seu lado. Obrigado, Parrerito, por tudo que fez por mim, meu eterno irmão, e por nossa música sertaneja. Descanse em paz”, escreveu Leonardo. Já Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, escreveu: “Descanse em paz. Sua voz ficará para sempre em nós, amantes da música sertaneja”. A dupla Chitãozinho e Xororó também homenageou Parrerito: “A música sertaneja perdeu uma grande voz. Deixamos aqui o nosso muito obrigado. Fica a lembrança eterna de sua história na música e no coração de todos nós.”

Outros sertanejos como Gusttavo Lima, Belutti (da dupla com Marcos) e as duplas João Neto e Frederico e João Bosco e Vinícius lamentaram a morte de Parrerito nos comentários da publicação de sua morte no Instagram. Leonardo, Jorge e Mateus e Bruno e Marrone receberam a notícia enquanto faziam uma live na noite de domingo e homenagearam Parrerito com a música “As Andorinhas”.

*Com Estadão Conteúdo