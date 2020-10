A Fazenda 12: Votação da roça está suspensa

Resultado foi contestado pelo público, que afirma que Tays Reis foi a grande vencedora da noite

Reprodução/Record O resultado da Record livrou Jakelyne Oliveira da roça, mas agora a decisão está suspensa



O programa da Balanço Geral anunciou ao vivo nesta quinta-feira, 29, que a votação da roça de A Fazenda 12 está suspensa. A suspensão acontece depois de telespectadores questionarem o resultado da prova do fazendeiro que definiu o trio que ficaria na berlinda. Jakelyne Oliveira, Lipe Ribeiro e Tays Reis participaram da prova do Fazendeiro nesta quarta. Jake levou a melhor na última chance e terminou a prova com 500 pontos. O resultado, porém, foi contestado pelo público, que afirma que Tays Reis foi a grande vencedora da noite com 550 pontos e que a Record deixou de contar 100 pontos feitos pela participante. A equipe da cantora entrou em contato com a produção para que os pontos fosse recontados. Não haverá nenhuma eliminação nesta noite.

Este é o segundo erro da Record na mesma semana. O apresentador do reality, Marcos Mion, entrou ao vivo na tarde de quarta-feira para informar que o poder da chama vermelha de Victória Villarim, concedido por Biel, foi anulado. A chama foi uma das responsáveis por decidir a formação da roça na noite de terça, 27. Com a anulação do poder, a roça também foi alterada. Raissa Barbosa, que havia sido indicada pela ex de Eduardo Costa pelo poder que a permitia trocar o quarto roceiro por qualquer outro participante, saiu da berlinda. Thays Reis, que foi indicada pela dinâmica, voltou a ocupar o lugar. Com isso, Jakelyne Oliveira, Lipe Ribeiro, Victória e Thays estavam na berlinda. Apenas um seria salvo pela prova do fazendeiro. O resultado da Record livrou Jake da roça, mas a emissora admitiu o erro. “A Record TV vem a público informar que constatou um equívoco no resultado da Prova do Fazendeiro realizada ontem, dia 28/10. Infelizmente, esta falha comprometeu a formação da Roça e a escolha do Fazendeiro. Diante disso, decidimos suspender a votação”, disse em nota. “No programa de hoje à noite, serão esclarecidos para o público e os peões os detalhes do que aconteceu e como ficará a sequência do reality show. A produção de A Fazenda 12, o apresentador Marcos Mion e a Record TV pedem desculpas aos telespectadores, a quem acompanha o programa pela internet, por streaming e pelas redes sociais e também a todos que votaram pelo ocorrido”, informa o documento.