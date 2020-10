Lauren Jauregui comenta fanfic com Camila Cabello: ‘Me deixava desconfortável’

Cantora comentou sobre boatos alimentados pelos fãs de que existia um suposto relacionamento entre as duas

Reprodução/Instagram Lauren Jauregui atualmente está concentrada em sua carreira solo



Camila Cabello saiu do Fifth Harmony em 2017, mas a relação dela com a ex-companheira de banda Lauren Jauregui ainda dá o que falar. Em entrevista ao podcast En La Sala, Lauren comentou sobre a fanfic alimentada pelos harmonizers sobre um suposto relacionamento entre as duas. As cantoras eram próximas desde de o The X Factor por serem duas cubanas vivendo nos Estados Unidos. “Camila e eu éramos apenas boas amigas, naquela época. Nós nos respeitávamos. Quando uma ou outra falava, olhávamos uma para a outra. Tínhamos amor uma pela outra, como uma amizade genuína”, explicou à Becky G no podcast da Amazon Music.

“As pessoas pensavam que Camila e eu gostávamos uma da outra, e isso me deixou muito desconfortável. Foi repugnantemente tão desconfortável, porque eu era queer, mas ela não era”, justifica. “Isso me fez sentir como uma predadora por causa do tipo de clipes que as pessoas montavam, o tipo de histórias que as pessoas escreviam. Eu sempre era a agressora e era sempre aquela que transformava ela”, desabafou sobre a imagem criada pelos fãs. “Eu sempre fui aquela que tinha uma energia ‘masculina’ no cenário, e isso me deixou muito desconfortável porque não é assim que me identifico”, completou. Em 2018, o Fifth Harmony anunciou um hiato. Lauren atualmente está concentrada em sua carreira solo.