Sem ser moradora, Giovanna Lancellotti é vacinada contra a Covid-19 em Fernando de Noronha

Atriz disse que estava na ilha a trabalho e sua faixa etária foi convocada: ‘Exerci meu direito à saúde’

Reprodução/Instagram/gilancellotti/17.06.2021 Giovanna Lancellotti estava a trabalho em Fernando de Noronha e foi vacinada



A atriz Giovanna Lancellotti, de 28 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Fernando de Noronha, mesmo não morando na ilha. Nas redes sociais, ela explicou que esteve na região entre os dias 16 de maio e 16 junho a trabalho e passou esse tempo gravando conteúdos de divulgação para uma pousada. “Durante esse período, a minha faixa etária foi convocada pelo Governo do Estado de Pernambuco para a vacinação contra o coronavírus, incluindo entre os chamados os moradores permanentes, moradores temporários e prestadores de serviço. Sendo assim, eu me dirigi ao posto de saúde para participar da campanha de imunização e me vacinei exercendo meu direito à saúde e meu dever social de não representar um foco de transmissão do vírus pela ilha, para onde retorno em alguns dias para continuar meu trabalho, conforme a requisição da administração local”, postou a atriz no Twitter e nos stories do Instagram. Giovanna também fez um agradecimento: “Meu muito obrigada aos cientistas, enfermeiros e profissionais da saúde”. Na última segunda-feira, 14, os moradores do arquipélago com 18 anos ou mais começaram a ser vacinados e a ilha já atingiu o índice de 90% da população adulta imunizada com a primeira dose da vacina. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Saúde de Pernambuco não informou que se quem não mora na região pode ser vacinado e passou o contato da administração de Fernando de Noronha, que também foi procurada, mas ainda não deu retorno.