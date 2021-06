Ana Maria Braga deixa repórter em saia justa ao estereotipar japoneses no ‘Mais Você’; assista

Ao falar sobre a cultura japonesa, apresentadora um ‘samurai’ que falava trocando a letra ‘R’ por ‘L’

Reprodução/Globo/17.06.2021 Ana Maria Braga gerou polêmica ao levar um homem pitado de samurai no programa



Depois de virar assunto nas redes sociais por aparecer com um penteado de chifres no “Mais Você”, a apresentadora Ana Maria Braga voltou a ser assunto nesta quinta-feira, 17, e, desta vez, ela está sendo criticada e até acusada de xenofobia pela forma que representou um samurai no programa. Ana Maria explicou que nesta sexta-feira, 18, é o Dia da Imigração Japonesa e, em seguida, apresentou uma reportagem conduzida pela repórter Ju Massaoka sobre a cultura japonesa presente no bairro da Liberdade, em São Paulo. Depois disso, a apresentadora disse que queria fazer uma homenagem a repórter de descendência asiática e chamou um homem vestido como um samurai que começou a falar trocando a letra “R” por “L”. Ju Massaoka comentou: “O japonês do William está um pouco mais difícil, não estou conseguindo captar”. Ana Maria deu risada.

Muitos telespectadores não gostaram na brincadeira e comentaram sobre o assunto nas redes sociais. “Ana Maria Braga vai fazer um programa falando sobre a cultura japonesa no Brasil e me leva um homem, não amarelo, vestido de samurai e falando de maneira totalmente estereotipada… quando esse povo vai aprender?”, disse um seguidor. “Não tem ninguém com bom senso na produção do ‘Mais Você’ para avisar a Ana Maria Braga que levar um cara branco vestido de samurai falando ‘flango’ é imbecil?”, postou outro. “O dia que eu decido assistir o programa da Ana Maria Braga colocam um cara pintado de ‘samurai’, destilando estereótipos ridículos de japoneses, deu para perceber que a repórter, realmente japonesa, ficou desconfortável. Que tipo de homenagem é essa?”, escreveu uma pessoa. “Do nada, a maior xenofobia no meio da Ana Maria Braga”, acrescentou mais uma.

Tá aí o VÍDEO pro povo q assim como eu, ficou procurando aqui e não achou Aí a vergonha no programa da Ana Maria Braga pic.twitter.com/ZdIkqX8lMF — Maju 🌱 (@withlovesheeran) June 17, 2021

#MaisVoce Ana Maria Braga vai fazer um programa falando sobre a cultura japonesa no Brasil e me leva um homem, não amarelo, vestido de samurai e falando de maneira totalmente estereotipada… QUANDO ESSE POVO VAI APRENDER??!!! — I'm SOUR 👅 (@GadelhaMaria_) June 17, 2021

Não tem ngm com bom senso na produção do Mais Você pra avisar a Ana Maria Braga que levar um cara branco vestido de samurai falando "flango" é imbecil????? — heloisa (@heloisices) June 17, 2021

O dia que eu decido assistir o programa da Ana Maria Braga colocam um cara pintado de "samurai", destilando estereótipos ridículos de japoneses, deu pra perceber que a repórter, realmente japonesa, ficou desconfortável. Que tipo de homenagem é essa? — JP (@jp_baggins) June 17, 2021

Ainda que vergonha alheia. Ana Maria Braga querendo homenagear a comunidade japonesa no BR e coloca um cara aleatório caracterizado de kimono falando de forma pejorativa imitando japoneses. — Lah Rosa 🏳️‍🌈 (@la_izrosa) June 17, 2021

O programa da ana Maria Braga fazendo racismo com pessoas amarelas … mano me deixa tão desconfortável pqp… — nana (@Arakaknana) June 17, 2021

que ridículo esse "samurai" trocando R por L na Ana Maria Braga mds #MaisVoce — space pirate (@clairyder) June 17, 2021