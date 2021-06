Ator da Disney recebe ameaças de morte por viver personagem gay em série

‘Ouvi alguns comentários homofóbicos dos meus próprios familiares’, disse Michael Cimino

Reprodução/Disney/17.06.2021 Michael Cimino é o protagonista da série 'Como Amor, Victor'



O ator Michael Cimino, que protagoniza a série “Com Amor, Victor”, contou à revista britânica Attitude que sofreu ameaças de morte e casos de homofobia na própria família por protagonizar a série que tem como foco um adolescente gay. “Ouvi alguns comentários homofóbicos – eu meio que esperava que isso acontecesse –, mas eu não esperava isso dos meus próprios familiares”, comentou o ator que interpreta Victor. Alguns familiares chegaram a dizer ao artista: “Você costumava ser tão legal; agora você é tão gay”. Michael disse que atribui esses tipos de comentários a ignorância de pessoas precisam evoluir. Victor também comentou sobre o preconceito que ainda paira em Hollywood e contou que foi avisado que não deveria interpretar um personagem gay logo no seu primeiro grande papel, pois seria difícil “construir uma base de fãs”.

O ator, que se define como heterossexual, também sofreu ataques nas redes sociais de pessoas que acreditam que o protagonista da série deveria ser um ator homossexual. “Eu recebi algumas críticas da comunidade LGBTQIA+ por interpretar esse personagem. Recebi ameaças de morte, o que é horrível. Mas a série é importante para mim e eu já entrei no elenco sabendo que as mensagens de ódio iriam acontecer, independentemente de quão bom eu fosse no papel”, falou Michael. “Com Amor, Victor” é uma produção inspirada no livro “Com Amor, Simon”, de Becky Albertalli, que já ganhou uma versão cinematográfica em 2018. A série gerou polêmica porque a princípio seria lançada no Disney+, mas acabou sendo transferida para o Hulu, um outro streaming da Disney disponível nos Estados Unidos. No Reino Unido, a série está no catálogo do Star, outro streaming da Disney que será lançado este ano no Brasil e fará combo com o Dinsey+.