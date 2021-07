Sertanejo rebate comentário de Fafá de Belém sobre cirurgia peniana: ‘Estúpida’

Tiago disse que a cantora foi ‘sem educação e grossa’ ao dizer que ele era um ‘ridículo’

Reprodução/Instagram/tiago.hugoetiago Tiago



A cirurgia peniana do sertanejo Tiago Piquilo, que participa da dupla Hugo, continua dando o que falar. Dessa vez, o motivo foi a resposta do cantor para Fafá de Belém, que criticou o após o procedimento cirúrgico. A artista comentou em uma publicação das redes sociais, que mencionava o fim do relacionamento de Tiago com a Tânia Mara e falava sobre a cirurgia, dizendo que o cantor era um “cara ridículo”. Com a repercussão e a cobrança dos fãs por uma resposta, Tiago publicou neste sábado, 24, um vídeo respondendo aos questionamentos e rebatendo a cantora. Ele disse não conhecer pessoalmente a cantora, mas afirmou que o comentário foi mal educado. “Nunca fui na casa dela, ela nunca pagou um cafezinho pra mim nem nada pra gente bater um papo, então a gente não se conhece. […] Acho que ela se expressou muito mal, acho que ela foi sem educação, foi grossa, foi estúpida, porque você apontar o dedo para alguém e falar ‘você foi um ridículo’ é complicado”, disse o músico.

O cantor reforçou que tem muito respeito pela filha de Fafá de Belém, Mariana Belém, com quem ele participou de um programa de TV. “Foi uma falha dela. Acho que ela não quis dizer que sou ridículo, mas que o meu comportamento por ter feito a cirurgia, por ter exposto isso fosse ridículo. Não posso dizer o mesmo para ela, mesmo ela tendo as histórias delas. Falando de intimidade, há 40 anos a Fafá posou nua em uma revista”, afirmou ao falar sobre exposição, dizendo que cada um é “independente com a sua vida, com as suas escolhas”. Acho a Fafá uma pessoa incrível, dentro do meu carro tenho músicas dela. Já regravei músicas dela”, completou.