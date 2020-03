Influencer e filho de 1 ano estão com coronavírus após casamento de irmã de Pugliesi

Reprodução/Instagram Shantal e filho Pippo estão com coronavírus após casamento de Marcella Minelli



A influencer Shantal afirmou no domingo (15) que está com coronavírus, assim como seu filho Filipo, de um ano.

Ela e o marido Matheus Verdelho compareceram ao casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, que aconteceu semana passada em um resort de luxo em Itacaré, na Bahia. Pippo, apelido do bebê, foi um dos pajens na cerimônia.

Um dos convidados do casamento estava com a doença e já foi confirmada a transmissão para outros presentes no local, incluindo Pugliesi e a cantora Preta Gil, contratada para fazer um show no evento.

“Decidi fazer o exame e realmente estou com coronavírus e o Filipo também, infelizmente. Mas a boa notícia é que mesmo nos dias que teve febre estava ativo, alegre e brincalhão. Desde a madrugada que acordou com febre, ele estava com tosse, espirro… controlamos a febre dele, mas eu só sabia que ele tava com febre porque eu pegava nele e porque ele acordava de madrugada”, contou a influenciadora.

Segundo Shantal, os sintomas foram brandos tanto no filho como nela. No Instagram, ela também contou que a babá da criança, que não apresenta os sintomas mas pode ter sido afetada, segue trabalhando normalmente na casa em que eles estão. Matheus Verdelho ainda será testado para a doença.