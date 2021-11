Shawn Mendes e Camila Cabello anunciam separação após 2 anos de namoro

Cantores enfatizam que continuam melhores amigos, assim como foi no início do relacionamento

Reprodução/Instagram/shawnmendes/18.11.2021 Shawn Mendes e Camila Cabello não estão mais juntos, mas seguem amigos



Os cantores Shawn Mendes e Camila Cabello pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem na última quarta-feira, 17, que não estão mais juntos. “Decidimos terminar nosso namoro, mas nosso amor um pelo outro como seres humanos está mais forte do que nunca. Começamos o relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio desde o início e daqui para frente”, escreveu o casal nos stories do Instagram. Os donos do hit Señorita estavam juntos desde julho de 2019 e, desde que assumiram a relação, tornaram-se inseparáveis. Durante a pandemia, o casal se mudou para Miami para ficar mais perto da família de Camila e, em entrevista à Apple Music, Shawn definiu a experiência como “linda”. O término surpreendeu, pois, nas redes sociais, eles pareciam estar super apaixonados. No último Halloween, por exemplo, eles combinaram as fantasias e postaram várias fotos e vídeos juntos em clima de romance.