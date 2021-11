ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 13’: Aline, Solange ou Valentina?

Rico Melquiades venceu a Prova do Fazendeiro e conseguiu se livrar da roça; eliminação é nesta quinta

Divulgação/Record/18.11.2021 Aline, Solange e Valentina disputam a permanência em 'A Fazenda 13'



Rico Melquiades venceu a Prova do Fazendeiro em “A Fazenda 13“e conseguiu se livrar da roça. Agora, quem disputa uma vaga na casa são as peoas: Aline Mineiro, Solange Gomes e Valentina Francavilla. Na votação ao vivo da última terça-feira, 16, a ex-banheira do Gugu sobrou na dinâmica do resta um e foi a quarta peoa a ocupar o banquinho da roça. Como de costume, ela podia vetar um peão de participar da Prova do Fazendeiro e optou por Aline. A disputa pelo chapéu aconteceu entre Solange, Valentina e Rico. A prova foi inspirada em “Batatinha Frita 1, 2, 3”, do fenômeno da Netflix “Round 6”. O desafio dos peões era recolher espigas de milho que estavam no chão enquanto uma música tocava, quando o som era cortado, eles tinham que se defender de tiros de paintball. O peão atingido na rodada perdia todos os milhos que tinha pegado. Rico se saiu melhor e voltou à sede como o novo fazendeiro. Nesta quinta-feira, 18, uma das peoas será eliminada. Quem você quer salvar?