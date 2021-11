Camila Queiroz explica saída de ‘Verdades Secretas 2’ e nega boato: ‘Não meti atestado’

Em comunicado publicado nas redes sociais, atriz afirmou que teve problemas de saúde e disse que a Globo mudou o fim da trama para puni-la

Reprodução/Instagram/camilaqueiroz Segundo comunicado, o contrato da atriz expirou no último dia 10 e não foi renovado



A atriz Camila Queiroz utilizou as redes sociais para explicar sua saída do final de “Verdades Secretas 2“. A informação sobre sua saída da produção foi divulgada nesta quarta-feira, 17, e segundo a atriz, a emissora mudou o final da série para puni-la. Em nota, a atriz afirmou que a sinopse que foi entregue era diferente do rumo da história após o início das gravações, mas que continuou gravando até que recebeu as últimas cenas de sua personagem. “a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época”, afirma o comunicado.

A nota divulgada por Camila também desmente os boatos de que ela teria sido demitida, esclarecendo que não houve a renovação do contrato entre ela e a emissora. O contrato atual expirou no dia 10 de novembro deste ano. Além disso, a atriz afirmou que “jamais deixaria de concluir” o que foi combinado e que seguiu cumprindo seus compromissos profissionais. “Mesmo com todas as adversidades a atriz nunca se recusou a gravar, e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível”, diz o comunicado. Camila ainda agradeceu os fãs de sua personagem e lamentou a situação. “A atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar à ela o final que merecia”, conclui o comunicado.

Em outra publicação feita em seus redes sociais, Camila rebateu o jornalista Léo Dias, que afirmou que a atriz teria apresentado um atestado médico no dia da gravação do final de sua personagem na produção. Ao rebater o jornalista, a atriz afirmou que teve problemas de saúde e criticou Leo Dias por não ter ouvido seu lado antes de publicar a matéria. “eu não “meti” atestado. Eu estava há mais de 10 dias tendo crise de estômago e como sempre priorizei o meu trabalho, não tinha ido ao médico ainda. O que aconteceu foi que a crise se agravou e eu precisei tomar soro com medicação na veia”, afirmou Camila, que publicou uma foto recebendo soro no hospital.