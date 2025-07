Sheila Mello revela que viveu romance com Jacaré durante época da banda É o Tchan

Durante a conversa, a dançarina expressou sua gratidão ao ex-affair, destacando que ele teve um papel importante em sua vida pessoal e profissional

Reprodução/Instagram/@sheilamello A ex-dançarina também compartilhou uma experiência específica em que Jacaré a aconselhou a se desculpar após um momento de grosseria com um segurança



Sheila Mello, aos 46 anos, revelou em um podcast que teve um breve relacionamento com Jacaré, de 52 anos, durante sua época no grupo É o Tchan. A artista confirmou no podcast Papagaio Falante que houve um “affair” entre eles, mas que durou pouco tempo e logo chegou ao fim. Essa confissão trouxe à tona memórias de um período marcante em sua carreira. Durante a conversa, Sheila expressou sua gratidão a Jacaré, destacando que ele teve um papel importante em sua vida pessoal e profissional.

“Tirando meus irmãos, ele é a pessoa por quem tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas, e vou te falar o porquê. Quando entrei, ele falou: ‘Te dou 2 anos para você estar surtando’, e pensei ‘tenho as minhas raízes, tenho a minha essência, isso nunca vai acontecer’. Se fizer isso, você me avisa? Você me salva? Porque não quero ser essa pessoa.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ex-dançarina também compartilhou uma experiência específica em que Jacaré a aconselhou a se desculpar após um momento de grosseria com um segurança. Pulou lá de trás, me segurou pelo braço, começou a me sacudir e disse: “Sinhá doida, vá pedir desculpas agora! Lembra que você pediu para te avisar quando você estivesse virando essa pessoa escrota? Você foi! Vai lá e pede desculpas agora!’. Isso foi uma lição tão grande para mim”, disse.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias