Silvia Poppovic mostra barriga chapada e celebra: ’50 kg mais leve’

Apresentadora disse que se sente mais disposta e que conseguiu caminhar 8 km sem dores

Reprodução/Gazeta/Instagram/silviapoppovic/06.12.2021 Silvia Poppovic falou como se sente após perder 50 kg



A apresentadora Silvia Poppovic fez um relato nas redes sociais dizendo como se sente após perder 50 kg. A ex-contratada da Band disse que se sente mais disposta após mudar seus hábitos e rotina. “Hoje agradeci, mais uma vez, estar 50 quilos mais leve! Foi tão prazeroso andar oito quilômetros, aqui pelo clube, sem dores e sem se cansar! Não tem preço ter o corpo funcionando como se deve e a nosso favor! Ufa!!! Para quem mais já caiu a ficha? Para mim, demorou, mas hoje comemoro”, escreveu a artista na legenda de um post no qual incluiu fotos que tirou na sua caminhada. Silvia, que atualmente está com 66 anos, passou por uma cirurgia bariátrica em 2017, não apenas por estética, mas também por uma questão de saúde. Desde então, ela mudou os hábitos para se manter em forma e saudável e tem mostrado o resultado nas redes sociais. A apresentadora, que comandava o “Aqui na Band”, foi demitida de forma repentina da atração matinal no ano passado e começou a usar as redes sociais para ensinar receitas, dar dicas de moda e também de decoração.