Covid-19: Cientistas identificam mutação da variante Gama similar à Delta

Descoberta foi feita pelos profissionais do Genov, que reconheceram onze amostras com a mutação P681H

REUTERS/Phil Noble/03.08.2020 Cinco casos foram registrados no Estado de Goiás



Cientistas do Genov, que é um projeto da Dasa que monitora o sequenciamento amostral do coronavírus no Brasil, identificaram uma mutação da variante Gama em circulação. Chamada Gama-plus, a versão possui características similares às da variante Delta. Segundo a Dasa, foram analisadas 1.380 amostras entre maio e junho, sendo que 95% registraram casos da linhagem Gama. Deste total, 11 apresentaram a mutação P681H, onde o prolina, que é um aminoácido, é substituído por outro, a histidina. Dessas 11 amostras, cinco foram registadas em Goiás, duas no Tocantins e uma nos Estados de Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e Paraná. Já em relação à variante Delta, a Dasa informou ter identificado quatro casos no Brasil, sendo três no Paraná e um no Rio de Janeiro.