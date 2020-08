Simaria testa positivo para Covid-19 e cancela viagem para Espanha

Cantora não apresentou sintomas da doença e fez teste para conseguir autorização para viagem ao exterior

A sertaneja Simaria, da dupla com Simone, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada no fim de semana pelos representantes da cantora. Simaria não apresentou sintomas da Covid-19, mas teve o diagnóstico confirmado após exames realizados na sexta-feira (21). Os filhos e o marido da artista testaram negativo para a doença. A família tinha planos de viajar para a Espanha nos próximos dias e, por isso, todos realizaram o exame para conseguir a autorização para entrar no país. Com a confirmação de Covid-19, a sertaneja cancelou a viagem.

Simaria não comentou sobre a doença em suas redes sociais, mas compartilhou uma foto com o filho Pawel, de 3 anos, no mesmo dia do exame. A sertaneja é casada com o espanhol Vicente Escrig e, além de Pawel, eles também são pais de Giovanna, de 9 anos. “Me sinto bem, sem nenhum sintoma, porém o mais difícil está sendo ficar isolada dos meus filhos sem poder abraçá-los!”, disse Simaria à coluna do Leo Dias, que adiantou a informação sobre o estado de saúde da artista. Simaria segue em isolamento em sua casa, em São Paulo, é acompanhada pelo médico David Uip.