Leo Dias: Carioca diz quem ‘seria muito louco’ se entrasse para ‘A Fazenda 12’

Humorista bateu um papo com Leo Dias e Ligia Mendes no Tô na Pan desta terça-feira (8)

Reprodução/Instagram Carioca terá um quadro no mesmo dia de eliminação do reality show da Record



Carioca, o Márvio Lúcio, já está confirmado na “Fazenda 12” com um quadro especial todas às quintas-feiras, no dia em que os peões encaram A Roça no reality show da Record. Em entrevista ao Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, o humorista lançou alguns palpites de quem seria interessante assistir confinado no programa. “Eu colocaria o Leo Dias (risos). Quem mais seria muito engraçado? O Caneta Azul [Manoel Gomes, intérprete da ‘canção meme’], certeza que eu colocaria ele, seria muito louco”, descontraiu.

Carioca está empolgado com a estreia da “Fazenda 12” nesta terça-feira (8). “Vai ser sensacional porque está todo mundo ainda meio de quarentena. Tá tudo muito confuso, ninguém sabe muito o que faz. As praias estão lotadas e eu acho que as pessoas têm que sair mesmo, não pode ir à praia, mas pode ir trabalhar bom busão e trem lotado?”, questionou. Ele ainda revelou que já aceitou um convite para participar de reality show. “Já fui convidado e aceitei, mas cobrei R$ 3 milhões e desistiram”, brincou.

Falando sério, Carioca disse que dificilmente toparia participar de um programa de confinamento por causa da família. “Não é algo que passa pela minha cabeça, até acho uma experiência interessante, converso com amigos que já foram. Deve ser louco ficar 90 dias num lugar sem internet, deve ser muito bom nesse ponto, mas ruim pela pressão psicológica. Sou um cara muito autêntico e já percebi que num reality as pessoas tentam o tempo inteiro não se mostrarem de verdade”, analisou o humorista.

