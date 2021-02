Simone, dupla de Simaria, dá à luz Zaya nos Estados Unidos

Cantora decidiu com marido, o empresário Kaká Diniz, ter o segundo filho fora do Brasil

Reprodução/Instagram/simoneses Simone deu à luz ao segundo filho com Kaká Diniz



A cantora Simone, que faz dupla com a irmã Simaria, deu à luz a sua primeira menina, Zaya, na noite de segunda-feira, 22. A criança nasceu em Orlando, nos Estados Unidos, e a notícia foi confirmada no perfil oficial das cantoras no Instagram: “Parabéns, mamãe Simone. Bem vinda, Zaya”. A menina é fruto do casamento da cantora com o empresário Kaká Diniz, com quem ela já tem um filho, Henry, de seis anos. Pouco antes de dar à luz, Simone postou nas redes sociais: “A promessa de Deus está se cumprindo em nossas vidas… hoje não somos mais 3, mas sim, 4! Minha última foto hoje antes de saber que ela viria hoje! Só vem, minha filha”. Após o nascimento da criança, tanto a cantora quanto Kaká postaram um coração nos stories do Instagram. Em seu canal do YouTube, Simone explicou que optou por ter a filha nos Estados Unidos porque comprou uma casa em Orlando e precisava fazer umas reformas no local para valorizar o imóvel.