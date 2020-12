Simone rebate seguidor que pediu calcinha usada para ela: ‘Cria juízo’

Cantora também revelou se o filho mais velho já pegou ela e o marido na ‘hora h’

Reprodução/Instagram/simoneses Simone perdeu o sono e respondeu dúvidas dos seguidores



A cantora Simone, que faz dubla com Simaria, está passando uns dias no México com a família. Grávida de uma menina, a artista perdeu o sono na madrugada desta sexta-feira, 11, e resolveu responder perguntas de alguns seguidores. Durante o papo com os fãs, ela contou que engordou 14 kg desde que ficou grávida e uma seguidora quis saber se ela tinha sempre problema para dormir. “Vem o sono mais pro final do dia, se eu estiver muito cansada durmo um pouco, se não deixo para dormir só a noite mesmo”, explicou a cantora.

Simone também contou que vai tentar ter parto normal desta vez e disse que não pretende ter mais filhos depois de Zaya nascer – ela já é mãe de Henry, de 6 anos. Além das perguntas sobre gestação, teve um seguidor mais ousado que quis saber que o filho mais velho da artista já tinha pegado e o marido, o empresário Kaká Diniz, na “hora h” e ela respondeu: “Em nome de Jesus, não. E nem vai, se Deus quiser”. Já outro pediu uma calcinha usada da cantora e ela rebateu: “Vou te dar vergonha nessa cara ‘véia’ aí [risos]. Cria juízo, benção! Calçolas ‘véia’ deixa aqui só para mim”.