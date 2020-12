‘A Fazenda 12’: Mariano é eliminado do reality com 24,91% dos votos

Jojo foi salva com 47% e Lipe permaneceu com 28%

Reprodução

A noite foi de eliminação em A Fazenda 12. Depois de uma prova do Fazendeiro conturbada, Jojo Todynho se juntou a Lipe Ribeiro e Mariano na roça. No discurso para permanecer na casa, Jojo pediu desculpar por ter decepcionado seus fãs, mas pediu para continuar no reality show. Lipe e Mariano também pediram votos para permanecer no programa. O primeiro peão salvo na noite foi Jojo (46,78%). Lipe (28,31) foi o segundo salvo da noite e Mariano foi eliminado com 24, 91%. Depois da eliminação, Marcos Mion chamou os sete finalistas e confirmou a final para a próxima quinta-feira, 17.